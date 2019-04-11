Выборы в два тура: Минобрнауки назвал окончательный список претендентов на кресло ректора АлтГУ

Новости 17.05.2019 16:20 785

17 мая в Москве состоялось заседание аттестационной комиссии Минобрнауки РФ. Собеседование проходили кандидаты на пост ректора АлтГУ. По информации "Политсибру", все четверо кандидатов успешно прошли отбор. Теперь судьбу руководителя вуза решит голосование делегатов на специальной конференции во второй половине июне.

В Москву на собеседование летали врио ректора Сергей Бочаров, проректор по экономики и стратегическому развитию АлтГТУ Александр Жидких, завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра, а также завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Алексей Тишкин.

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По данным издания, наиболее легко своеобразный "экзамен" сдали Жидких и Тишкин. В последнем случае эксперты отметили высокий уровень подготовки программы развития вуза и международный опыт сотрудничества. Что касается врио ректора Сергея Бочарова, к нему высказывались определенные претензии. Он не сумел ответить на ряд вопросов, которые задавала комиссия.

Отметим, что чаще всего аттестационная комиссия "срезает" часть претендентов, поэтому тот факт, что в "финал" вышли все соискатели можно считать мини-сенсацией. По версии наблюдателей, наименьшие шансы на то, чтобы преодолеть собеседование в Москве были у Александра Мацюры.

Напомним, до этого четверка кандидатов была утверждена Ученым советом вуза. Далее все персоналии согласовали с Советом ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, а также региональным правительством.

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На следующей неделе АлтГУ получит официальный документ из Минобрнауки, где будет указана дата голосования. Учитывая столь высокую конкуренцию, можно предполагать, что ни один из претендентов не сможет одержать победу в первом туре.

Напомним, 25 сентября 2018 года прежний ректор Сергей Землюков был избран президентом вуза. Врио ректора АлтГУ стал директор офиса проектного управления Сергей Бочаров.

Отметим, что последний раз выборы главы вуза в АлтГУ прошли в конце марта 2016 года. Тогда руководителем был избран действующий на тот момент ректор Сергей Землюков. С ним конкурировал только проректор по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Райкин, которого многие наблюдатели открыто называли «спарринг-партнером».