Как следует действовать человеку, заблудившемуся в лесу

Новости 17.05.2019 16:40 224

В преддверии лета всё больше горожан выезжает на природу, но ориентироваться там гораздо сложнее, чем в городе. Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов рассказал, как действовать, если вы заблудились в лесу.

Оставайтесь на месте. Чем дальше уйдёте, тем больше усложните задачу поисковикам. Потеряв ориентацию, можно забрести глубоко в чащу, не зная даже, что населённый пункт был совсем недалеко.

Звоните спасателям. Номер службы спасения для звонков с мобильного – 112. Продолжайте пребывать на одном месте. «Как-то мы нашли человека через 20 минут после звонка в 112», – рассказал Олег Леонов.

Берегите телефон и заряд его батареи, не спешите звонить всем подряд. Вас могут найти по сигналу модуля GPS.

Забудьте «народные» методы ориентации В средней полосе ориентироваться допустимо разве что по солнцу. Стереотипы про мох на севере и.т.д. здесь не работают.

Разведите огонь. Огонь может послужить как в качестве маяка для поисковой команды, так и для обогрева. Переохлаждение является основной причиной гибели людей в лесу. Только помните о правилах пожарной безопасности!

Отзывайтесь на любые звуки. Даже если звуки неразборчивые. Это могут быть спасатели, которым вы очень поможете просто своевременно откликаясь.

Забираться на дерево излишне. Сориентироваться вряд ли получится, а вот получить травму – запросто. От животных дерево тоже не всегда спасает, здесь больше подойдёт огонь.

Ни в коем случае не пейте грязную воду. Если запас воды имеется, то экономьте его. Если нет, то терпите максимально, поскольку от грязной воды легко заразиться и потерять шансы на спасение.

Спать лучше днём, чем ночью. Под утро холодает, плюс выпадает роса. Переохлаждение вам практически гарантированно. Кроме того, спасатели могут не заметить спящего в темноте. Если вы будете бодрствовать, то сможете откликаться.

Процесс подготовки к вылазке в лес:

Установите на ваш смартфон любое картографическое приложение: «Яндекс.Карты», Google Maps, Maps.me и т. д. Подобные приложения работают со спутниковыми навигационными сигналами, по которым спасатели найдут вас, даже если у вас не получается загрузить картинку карты на экране телефона.

Установите себе и близким приложение «МТС Поиск», чтобы всегда знать, кто ушёл в лес, кто остался на даче, а кто в городе. С помощью «МТС Поиска» вы будете знать местоположение всех людей, которых вы добавите в друзья в приложении, а также сможете получать уведомления об их перемещениях (после получения согласия на такие действия от тех, за кем хотите проследить в случае необходимости).

Перечень необходимых для похода в лес вещей: Полностью заряженный телефон, спички или зажигалка, бутылка воды, сытный перекус (плитка шоколада или орешки), туалетная бумага, антисептик для рук, необходимые именно вам медикаменты (например, таблетки от давления), тёплый свитер или куртка.