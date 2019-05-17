Максим Костенко рассказал, чем обернется «интернет-цензура» для учителей

Новости 17.05.2019 15:45 3018

Министр образования Алтайского края Максим Костенко прокомментировал "Политсибру" недавнее высказывании экс-педагога Татьяны Кувшинниковой. "Учительница в купальнике" выразила обеспокоенность тем, что проект о правилах поведения педагогов в соцсетях похож на установление цензуры.

"Конечно, цензура - это всё – таки не тот термин. Скорее должны быть некие рамки доступности личной информации для окружающих. Например, уже давно разработан и принят Кодекс этики и служебного поведения у многих федеральных государственных гражданских служащих.

Сегодня в Институте повышения квалификации создана рабочая группа - Лаборатория цифровой педагогики - в которую входит Татьяна Кувшинникова", - рассказал министр образования.

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По мнению Максима Костенко, людям, чья деятельность связана с публичностью и повышенным вниманием со стороны социума, следует понимать риски, связанные с сохранением личной информации:

"Тема сохранения личной информации актуальна не только для учителей. Есть профессии повышенного социального внимания, где наверное, стоит говорить о каких- то допустимых нормах. Когда ты - сотрудник полиции, учитель, врач, журналист, полицейский - человек, за деятельностью которого следят все, то должен понимать риски. Любая информация в сети открыта и ее можно вырвать из контекста, не говоря уже о фотографиях".

Кстати, правила поведения в соцсетях для педагогов и руководства школ должны быть готовы уже к новому учебному году. Для директоров, классных руководителей, учителей-предметников разработают учебный модуль, который включат систему повышения квалификации по информационной безопасности.

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"Получив основы медиаграмотности и информационной культуры, будет проще ориентироваться в интернет пространстве и понимать, как может быть истолковано то или иное действие в интернете", - резюмировал Максим Костенко.