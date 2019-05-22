Два человека погибли при пожаре в Заринске

Новости 17.05.2019 15:15 173

17 мая в Заринске произошел пожар в жилом доме. В результате ЧП погибли два человека. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает следком по Алтайскому краю.

Известно, что возгорание частного деревянного дома произошло сегодня утром. В результате пожара погибли 51-летний мужчина и его 76-летняя мать. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

Сообщение о возгорании поступило в 07:07, а в 07:34 его ликвидировали. Площадь возгорания составила 81 кв. м. Для тушения привлекались 4 единицы техники и 9 человек личного состава, уточняет региональное ГУ МЧС.