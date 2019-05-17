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В Алтайском крае девочку-инвалида лишили жилья

Новости
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Шесть лет назад муж Натальи выгнал из дома жену с грудной дочерью, страдающей ДЦП. Причем, ребенок оказался из квартиры выписан. На документах проставлены подписи обоих родителей, поэтому обращения в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка ни к чему не привели. Однако Наталья утверждает, что ее подпись была подделана. Юристы посоветовали ей обратиться в суд, чтобы тот назначил экспертизу. Наталья рассказала эту историю телеканалу «Толк», смотрите видео ниже.

Барнаульскую семью с маленьким ребенком выселяют из квартиры

Барнаульскую семью с маленьким ребенком выселяют из квартиры

Новости

Суд якобы это делает на совершенно законных основаниях

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Автор: Политсиб.ру