В Алтайском крае девочку-инвалида лишили жилья

Новости 17.05.2019 14:45 1790

Шесть лет назад муж Натальи выгнал из дома жену с грудной дочерью, страдающей ДЦП. Причем, ребенок оказался из квартиры выписан. На документах проставлены подписи обоих родителей, поэтому обращения в прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка ни к чему не привели. Однако Наталья утверждает, что ее подпись была подделана. Юристы посоветовали ей обратиться в суд, чтобы тот назначил экспертизу. Наталья рассказала эту историю телеканалу «Толк», смотрите видео ниже.