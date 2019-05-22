Обучающий семинар по профилактике ВИЧ прошёл в Рубцовске

Новости 17.05.2019 14:20 194

13 мая заведующая отделом клинической эпидемиологии Рубцовского филиала АКЦПБ со СПИДом Вдовиченко Елена Николаевна провела обучающий семинар для медперсонала КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника, г.Рубцовск» в рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД» по профилактике ВИЧ-инфекции, в том числе, предупреждению профессионального заражения ВИЧ медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

В ходе семинара были представлены презентации по эпидемиологической ситуации в Российской Федерации, Алтайском крае, городе Рубцовске, а также продемонстрирован учебный фильм. Кроме того, участники мероприятия познакомились со статистикой аварийных ситуаций в лечебных учреждениях края и города Рубцовска. Подробно, в соответствии с нормативно-правовыми документами, был проведен разбор этапов постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции и оформления документов на случай аварийной ситуации. Особое внимание было уделено алгоритму обследования на ВИЧ медицинского работника и пациента при аварийной ситуации. Ведущая семинара ответила на интересующие вопросы

Также участникам семинара был дан анонс мероприятий, организованный для населения Рубцовска в рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД», в том числе, приглашение пройти тест на ВИЧ-инфекцию. Всего в обучении приняли участие 55 специалистов.