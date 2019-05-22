Музей медицины Алтая подготовил экспозиции к «Музейной ночи-2019»

Новости 17.05.2019 12:40 158

18 мая Алтайский край в четырнадцатый раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». Второй год подряд участником акции становится Музей истории АГМУ и медицины Алтая. За прошедший год с открытием второй очереди Музей истории АГМУ и медицины Алтая значительно расширился – его площадь увеличилась до 1000 квадратных метров, появились 11 новых залов.

В «Ночь музеев» на обзорных экскурсиях гости площадки АГМУ впервые ознакомятся с залами медицины XVIII – XIX веков, народной медицины, китайской и вьетнамской медицины, развития курортного дела на Алтае, истории развития медицины малых коренных народов Алтая (телеутов, тубаларов и др.), истории развития аптечного дела на Алтае, лучевой диагностики, санитарной службы, Семипалатинского полигона и его влияния на здоровье жителей Алтая и др.

Отдельные экспозиции музея посвящены Зиновию Соломоновичу Баркагану, Израилю Исаевичу Неймарку, Александру Николаевичу Чеглецову и другим великим ученым и легендарным врачам, прославившим медицину Алтайского края, имена которых известны далеко за пределами нашего региона.

«Мы подготовили программу, которая будет интересна и детям, и взрослым. Наши гости увидят восстановленную палату Горнозаводского госпиталя XVIII-XIX веков, уникальную домашнюю аптечку с набором лекарств вековой давности, посмотрят оборудование, с которым работали стоматологи, начиная с прошлого столетия и по настоящее время. В коллекциях нашего музея много старинных медицинских инструментов, о назначении которых сегодняшним студентам трудно даже догадаться», – отмечает директор музея Иван Беккер.

Музей истории АГМУ и медицины Алтая находится по адресу: ул. Папанинцев, 126, 5 этаж. Музей будет принимать гостей с 19:00 до 02:00. Вход свободный. На первом этаже экскурсантов будут встречать волонтеры.

Напомним, в прошлом году Музей истории АГМУ и медицины Алтая впервые принял участие во Всероссийской акции «Ночь музеев». Массовая культурная акция показала высокий интерес барнаульцев к истории краевого здравоохранения и профильного вуза, на протяжении 65 лет готовящего специалистов для Алтайского края и других регионов: площадки АГМУ в «Ночь музеев 2018» посетили около 500 барнаульцев.

Музей истории АГМУ и медицины Алтая открылся в Алтайском медуниверситете 28 апреля 2015 года. Он перевезен из Рубцовска, где был организован в 1993 году. Коллекция музея насчитывает 25 тысяч экспонатов, которые собирались на протяжении более 40 лет.