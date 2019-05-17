Новый ректор АлтГУ оказался в 2,5 раза беднее перешедшего в президенты Сергея Землюкова

Новости 17.05.2019 12:15 1180

Врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров за 2018 год задекларировал 1,744 млн рублей. Обращает на себя внимание, что целый ряд проректоров указали в документах суммы, в разы превышающие доход Бочарова. Более того, некоторые сумели перешагнуть рубеж в 10 млн рублей.

В собственности у Сергея Бочарова вместе с супругой находятся две квартиры (40,5 кв. м и 33,9 кв. м), еще две жилплощади единолично принадлежат ректору (86,3 кв. м и 45,7 кв. м). Жена Сергей Бочарова за отчетный период отчиталась за 87,5 тысяч рублей. Передвигаются супруги на Toyota Kluger V и Toyota Ist.

Добавим, впервые за все время на сайте вуза оказались размещены доходы членов ректората, а вот декларация новоявленного президента Сергея Землюкова недоступна для обозрения. По итогам 2017 года он, напомним, заработал 4,332 млн рублей.

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Первый проректор по учебной работе Евгений Шваков отчитался за 6,273 млн рублей. Супруга заработала 741,7 тысяч рублей, а несовершеннолетний ребенок - 8,1 тысячу рублей. У четы есть два автомобиля - Toyota Corolla Spacio и Hyundai Matrix. Также семья располагает двумя квартирами (общая площадь 103,4 кв. м) и жилым домом (150 кв. м).

Проректор по экономике и стратегическому развитию Виктор Панов задекларировал 10,087 млн рублей, его жена - 48,4 тысячи рублей. Супруги располагают квартирой (97,9 кв. м), а также жилым домом (187,7 кв. м). Передвигается самый богатый представитель ректората АлтГУ на Volkswagen Touareg.

Проректор по научному и инновационному развитию Евгений Попов отчитался за 1,88 млн рублей, супруга - за 6,2 тысячи рублей. Семья располагает двумя квартирами (в сумме 80,4 кв. м), а также частным домом (64,8 кв. м). Кроме того, Попов задекларировал автомобиль Renault Duster.

Проректор по развитию международной деятельности Роман Райкин указал доход в размере 2,51 млн рублей, супруга - 638,8 тысяч рублей. Семья задекларировала две квартиры (112,8 кв. м), а также жилой дом (57,9 кв. м). Передвигается Роман Райкин на Lexus RX300.

Проректор по безопасности и общим вопросам Олег Ильиных отчитался за 2,911 млн рублей, его жена - 2,944 млн рублей. В активе супругов две квартиры (148,7 кв. м) и автомобиль Nissan X-Trail.

Наконец, еще один проректор АлтГУ - по информатизации и цифровой образовательной среде Михаил Рязанов в 2018 году заработал 2,06 млн рублей, супруга семейный бюджет не пополнила. Чета располагает квартирой (61,3 кв. м) и автомобилем Mazda 6.

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Коротко расскажем и о доходах руководства 4 филиалов АлтГУ - в Рубцовске, Бийске, Белокурихе и Славгороде.

Евгения Жданова, руководитель Рубцовского филиала АлтГУ, задекларировала 1,333 млн рублей (было - 965 тысяч рублей), а ее супруг — 527 тысяч рублей (годом ранее - 248,5 тысяч рублей). Чета владеет двумя квартирами (суммарно 125,4 кв. м). Кроме того, Жданова располагает автомобилем Nissan Qashqai.

Сергей Воробьев, директор Славгородского филиала, заработал в 2018 году 696,7 тысяч рублей (было - 1,234 млн рублей), а его супруга - 396,7 тысяч рублей (в 2017 году - 780 тысяч рублей). Г-н Воробьев с женой совместно владеет квартирой в 61 кв. м, еще одна жилплощадь (46,4 кв. м) принадлежит только руководителю филиала вуза.

Врио директора Бийского филиала АлтГУ Надежда Гавриловская указала в качестве дохода 722,5 тысяч рублей (было 561,9 тысяч рублей). У нее есть квартира площадью 31,7 кв. м.

Директор Белокурихинского филиала Денис Дирин оказался самым состоятельным среди коллег. Он указал доход в размере 2,627 млн рублей. Его супруга отчиталась за 226,5 тысяч рублей. Дирину принадлежат две квартиры суммарной площадью в 66,1 кв. м.