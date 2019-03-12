«Огромный маршрут двух Алтаев»: Белокуриху предложили связать с Чуйским трактом новой дорогой

Новости 17.05.2019 11:05 218

16 мая в Белокурихе состоялся круглый стол, посвящённый санаторно-курортной сфере. На заседании прозвучало предложение связать Белокуриху с Горным Алтаем новой дорогой. Об этом сообщает ТАСС.

Новая дорога сократит для туристов путь к Белухе, разгрузит Чуйский тракт и станет новым маршрутом, объединяющим сразу несколько достопримечательностей. Кроме того, её строительство может дать толчок развитию местной инфраструктуры, что благотворно скажется на жизни региона.

«Чтобы увеличить турпоток есть идея: «Чуйский тракт-2» на туробъекты - Денисову пещеру, село Усть-Кан, реку Коксу - надо замкнуть в «Белокурихе-3» мостом, и, конечно, обустраивать эту дорогу, так как через Белокуриху может пойти огромный поток. Он перспективен - трасса старая перегружена. Мы уже представляли эту идею помощнику президента Игорю Левитину, и он сам нам подсказал, где надо замкнуть дорогу с Чуйским трактом и, таким образом, создать огромный маршрут двух Алтаев», - рассказал заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов.

Кроме того, было озвучено предложение создать новую административно-территориальную единицу – Белокурихинский курортный район, включающий «Белокурихи» 2 и 3, а также природный парк «Предгорья Алтая» целиком.