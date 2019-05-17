Барнаульский суд рассмотрит дело о сносе исторической усадьбы в центре города

Новости 17.05.2019 10:15 1541

Управление Алтайохранкультуры и прокуратуру края вызвали в суд по сносу дореволюционной усадьбы купца Михайлова. Иск направила общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Правозащитники требуют признать отказ ведомства по включению бывшего памятника истории – городской усадьбы 1908 года в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, незаконным.

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Напомним, при поддержке историков и краеведов Барнаула «Гражданский патруль» выступал с официальным предложением к Алтайохранкультуре начать процедуру по защите исторических построек. Однако в ведомстве тянули с ответом до последнего и в итоге отказали, сославшись на неполноту предоставленных документов. Для принятия положительного решения не хватило натурного обследование сооружений. Хотя законодательство этого документа не требует.

Также в качестве заинтересованного лица в суд вызывается прокуратура Алтайского края, которая инициировала снос усадьбы купца Михайлова для строительства своего офиса. Как ранее уточняли в генпрокуратуре, дореволюционные постройки находятся в федеральной собственности, но переданы прокуратуре на праве оперативного управления.

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"В настоящий момент главное здание Усадьбы полностью огорожено временным строительным забором. Работы ведутся достаточно медленно. Но уже полностью разобрано здание флигеля.Сейчас рабочие активно разбирают советское здание, которое не имеет архитектурной ценности.Основное здание есть еще возможность оставить, так как ценные архитектурные элементы сохранены", - комментирует ситуацию представитель «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Первое судебное заседание по этому делу состоится в Центральном районном суде Барнаула 23 мая.