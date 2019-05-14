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Уходя уходи: экс-глава алтайского муниципалитета расстается с партийной должностью

Новости
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Александр Тарасенко, покинувший накануне пост главы Шелаболихинского района, намерен сложить с себя также полномочия секретаря местного отделения «Единой России». Заявление будет рассмотрено 29 мая на заседании партийного политсовета, сообщает пресс-служба реготделения ЕР.

25 апреля президиум регионального политического совета партии оценил работу Александра Тарасенко как неудовлетворительную. Это произошло после болезненного поражения «Единой России» на дополнительных выборах в Шелаболихинский сельсовет, прошедших 21 апреля.

Согласно уставу партии, если заявление об отставке секретаря местного отделения будет принято, то исполняющий обязанности будет назначен в тот же день.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-ter.er