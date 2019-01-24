В Алтайском крае родители школьников высказались против того, чтобы их дети шли в науку

Новости 17.05.2019 7:40 732

Российские родители назвали естественно-научные и гуманитарные дисциплины самыми непопулярными для своих детей. Опрос проводился в конце 2018 года в Алтайском крае, Ставропольском крае и Челябинской области. Эти регионы были выбраны из-за их различного социально-экономического положения.

Челябинская область — регион-донор, Ставрополье — средний регион, Алтай — пример дотационного региона. Были опрошены 2,2 тысяч домохозяйств как в региональных столицах, так и в небольших городах и селах.

Родители российских школьников не захотели для своих детей работы в науке. Так, естественно-научные и гуманитарные дисциплины — самые непопулярные у родителей школьников. Только 6,2% россиян думают, что к моменту получения диплома их дети смогут найти высокооплачиваемую работу в науке. Об этом пишет пишет РБК со ссылкой на итоги мониторинга Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС «Выбор семьями образовательных траекторий для детей».

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Самые востребованные специальности, по мнению респондентов, — информационные и компьютерные технологии и связь (39,8%), медицина (35%), армия, полиция и силовые структуры (34,5%).

«У семей сложились достаточно устойчивые представления о том, какие специальности можно отнести к перспективным», — резюмируют авторы исследования. В 2017 году на первом месте по популярности была сфера ИТ, после нее шли силовые структуры, а потом медицина. Ко всем трем специальностям интерес за год упал, медицина переместилась на второе место. Родители полагают, что эти сферы популярны уже долго и, вероятно, там сильно выросла конкуренция.

Можно обозначить три причины, по которым наука не пользуется популярностью у родителей школьников. Первая — утвердившееся мнение, что наука в стране нищая. Вторая — отношение к науке как к транзитной сфере в поколении родителей. И третья причина — в том, что это специфическая сфера, куда может пойти далеко не каждый.

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Получение высшего образования остается социальной нормой, зафиксировали авторы исследования: «По мнению большинства родителей (71,7%), ребенок должен получить высшее образование, и за последние годы доля семей, считающих высшее образование необходимым для своих детей, выросла». Больше четверти родителей (26,9%) хотя и сочли, что высшее образование не обязательно, все же указали, что его лучше получить. В необходимости высшего образования больше всего уверены жители региональных столиц — 76,1%.

Более трети семей (37,8%) готовы платить за обучение своих детей практически в любом вузе. Только 11,8% опрошенных семей заявили, что не смогут заплатить за своего ребенка в вузе, в случае если он не пройдет на бюджетное отделение, указывают авторы исследования.