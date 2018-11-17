Артем Сингач покинул ряды алтайских младопарламентариев

Новости 17.05.2019 8:15 180

Накануне в Барнауле прошла очередная сессия Молодежного парламента Алтайского края, в ходе которой председатель МПАК Артем Сингач сложил свои полномочия. Новым руководителем стал Артем Сафонов.

Артем Сингач завершил работу в связи с достижением предельного возраста. Согласно положению о парламенте, в него избираются молодые люди от 14 до 35 лет. Артем Сингач был депутатом МПАК с 2009 года, а председателем - с 2013 года, возглавляя парламент на протяжении двух созывов подряд.

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На должность нового председателя президиум МПАК выдвинул Артема Сафонова. Он является членом парламента с 2014 года, долгое время исполняет обязанности заместителя председателя МПАК, представляет Алтайский край в Молодежном парламенте при Госдуме и профессионально занимается молодежной политикой в должности начальника управления по воспитательной и внеучебной работе АлтГУ.

Кандидатура Артема Сафонова была поддержана молодыми парламентариями единогласно, сообщает сайт АКЗС.