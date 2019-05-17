Жители взбунтовались против открытия полигона рядом с алтайским селом

Новости 17.05.2019 7:10 2504

В конце апреля правительство Алтайского края приняло постановление, согласно которому в 500 м от села Жилино Первомайского района будет размещен полигон твердых бытовых отходов. Жители села выступили против такого решения, разместив соответствующую петицию на портале change.org.

Под обращением подписались уже почти 500 человек, оно адресовано губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Как удалось узнать жителям села, еще в 2013 году земельный участок площадью 1,5 га был сдан в аренду ООО "Экофонд-Алтай" (ныне - ООО "Экофонд"). Стоимость составила 66 рублей в год. Срок аренды - 49 лет. Несмотря на то, что территория относилась к землям сельхозназначения, в договоре указывалось использование участка под захоронение ТБО.

Администрация села и района не проинформировала жителей о заключенном договоре, жилинцам также не был предоставлен проект полигона, не проводились публичные слушания.

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Интересно, что в заявлениях официальных лиц звучала мысль о том, что на смену "дикой" свалке придет узаконенный современный полигон, где "услугами по захоронению отходов могут воспользоваться близлежащие муниципалитеты".

Компания-арендатор организовала прием и вывоз мусора на участок, не огороженный и никак не приспособленный для этого. Сегодня первое, что видит любой, приезжающий в Жилино - это мусор, разлетающийся по дороге на подъезде к селу и по окружающим полям, утверждают местные жители.

В непосредственной близости от указанного участка находится жилой дом (расстояние менее 400 м), расположено кладбище (600 м), детский сад (400 м), школа (800 м). Вокруг села расположен березовый лес, выпаса для скота и поля (расположены от полигона на расстоянии 1 км), на которых выращивают сельхозкультуры. Как на все это повлияет участок, заваленный мусором, задают резонный вопрос "жилинцы".

"Очевидно, заброшенные земли алтайских сел являются лакомым кусочком для мусорных компаний, которые будут платить за аренду копейки и обогащаться на здоровье местного населения. Кроме того, реализуемая "мусорная реформа" фактически по всей стране выражается только в том, что мусор будет свозиться в выделенные для этого места, перевозиться с места на место, но не перерабатываться и не утилизироваться безопасным способом. Чистоту одних поселений всего лишь планируется достичь за счет других! Сам мусор при этом никуда не исчезает, он будет накапливаться на масштабных свалках, создавая условия для экологической катастрофы. Налицо общая тенденция - отходы городов будут перемещаться за пределы городской черты, на региональную периферию. Там не стоит остро проблема свободной земли и существенно меньше населения, голос которого, соответственно, будет менее слышен", - пишет автор петиции Галина Авдеева.

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Как следует из слов жителей, они всерьез опасаются, что полигон местного значения в обозримом будущем приобретет статус регионального. В этой связи подписавшие петицию требуют от властей отменить постановление, вернуть земельному участку статус земли сельхозназначения и закрыть полигон.

Накануне в Жилино состоялось обсуждение проблемы полигона. На встрече присутствовал глава сельсовета и директор ООО "Экофонд". Они попробовали убедить местных жителей, что полигон ТБО будет носить локальный характер. Причем объем отходов было предложено контролировать самим жителям. Однако достичь какого-то компромисса стороны пока так и не смогли.