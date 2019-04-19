Бывшая «экстремистка» Мария Мотузная требует с Минфина 1 млн рублей

Новости 16.05.2019 18:10 499

В недавнем прошлом жительница Барнаула Мария Мотузная, ставшая фигуранткой резонансного уголовного дела, подала в суд иск о компенсации морального вреда за незаконное преследование. Информацию у себя в соцсетях разместил известный правозащитник Павел Чиков.

Адвокат Алексей Бушмаков подал в Центральный районный суд Барнаула исковое заявление в интересах Марии Мотузной, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Уголовное дело суд вернул из-за нарушений, после чего преследование было прекращено за отсутствием состава преступления.

Бывшая барнаульская «экстремистка» Мотузная заявила о желании вернуться домой Новости 19.04.2019 10:40 Жительница Барнаула Мария Мотузная — главная фигурантка резонансного дела по обвинению в экстремизме — хочет вернуться в Россию 893

На основании доноса Марию Мотузную неоднократно допрашивали, склонили к явке с повинной, обыскивали ее дом, возили на допрос, отбирали подписку о невыезде, несколько раз предъявляли обвинение, скопировали личную информацию с мобильного телефона, провели психиатрическую экспертизу, включили в список экстремистов и т.д.

Мария Мотузная просит взыскать с Минфина России 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, 19 февраля Мотузная получила официальное извинение от прокуратуры Индустриального района Барнаула. В документе, подписанном зампрокурора, сказано о том, что привлечение к уголовной ответственности было необоснованным.