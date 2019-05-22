Алтайские специалисты рассказали, как дрожжи влияют на пищевые продукты

В соответствии с гигиеническими нормативами по микробиологическим показателям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов в ряде продуктов нормируются дрожжи, микроорганизмы порчи.
В пищевой продукции могут присутствовать следующие дрожжи:
Учитывая степень опасностей микробиологического происхождения и необходимость снижения уровня пищевых отравлений и пищевых инфекций, следует строго следить за санитарным состоянием пищевых предприятий и хозяйств, предприятий общественного питания, рабочих мест и оборудования, систематически осуществлять микробиологический контроль продовольственного сырья, пищевых продуктов.
Микробиологические исследования на обнаружение микроорганизмов порчи в пищевых продуктах, а также присутствие данных микроорганизмов на объектах окружающей среды в сфере пищевого производства и оборота пищевых продуктов, проводят в отделе исследований и анализа сектор ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно- производственная ветеринарная радиологическая лаборатория».