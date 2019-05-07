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Депутат Заксобрания Омской области лишен полномочий коллегами

Новости
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Омские депутаты досрочно лишили полномочий Сергея Калинина, обвиняемого в мошенничестве, а также наличии счетов в иностранных банках. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

По данным прокуратуры, экс-депутат обладал двумя зарубежными банковскими счетами, открытыми в 2012-2013 годах. В декларациях о доходах Сергей Калинин данные сведения не отображал. Кроме того, иностранные счета имелись у его жены с 2013 по 2016 годы.

«Комиссия мандатная и по депутатской этике рекомендует Законодательному собранию Омской области считать полномочия депутата Калинина досрочно прекращенными», - сказал председатель комиссии Николай Иванов.

По версии следствия, Сергей Калинин также возглавлял компанию, задействованную в мошеннической схеме, ущерб от которой составил почти 1,5 млрд рублей. Бывшему депутату инкриминируется необоснованное завышение тарифов на транспортировку газа по распредсетям.

Находясь в следственном изоляторе, Калинин сам попросил коллег прекратить его полномочия, однако те предпочли дождаться окончания прокурорской проверки.

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Автор: Политсиб.ру