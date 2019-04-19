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Каким будет грядущий туристический сезон на Алтае?

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В Алтайском крае и Республике Алтай открылся активный турсезон – в горах все цветёт, воздух чистый, а турбазы ещё не забиты под завязку, и можно рассчитывать на относительное уединение. Как показали майские праздники, которые выдались тёплыми и долгими, отдых на Алтае востребован – на турбазах ажиотаж. «АиФ-Алтай» рассказал, чего стоит ожидать от нового турсезона.

Цены растут. Немного

«У нас не было ни одного свободного места. Хотя ценник вырос примерно на 10% – сейчас номер категории «стандарт» стоит три тысячи рублей. Приезжали компании и семьи, в основном, это постоянные клиенты», - рассказала администратор одной из чемальских турбаз в Республике Алтай.

Примерно такая же ситуация по спросу на номера и на других турбазах – объясняют это хорошей погодой. По словам владельцев мест отдыха, сейчас активно идёт бронирование мест на июнь – июль.

Как сообщила президента Алтайской региональной ассоциации туризма Александра  Томашевич, в Алтайском крае также увеличится стоимость, но незначительно, в среднем на 7-10%. Кстати, всего в крае для размещения готовы порядка 50 тысяч мест – на турбазах, кемпингах, гостиницах  и т.д. В соседней республике для единовременного размещения могут предоставить около 18 тысяч мест.

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Что касается активных туров, то пока люди не спешат выкупать программы.

«Это особенность нашего российского туриста. Иностранцы забронировали даты на трекинговые туры и восхождения на горы ещё в начале зимы. С одной стороны, наши ещё только раскачиваются, а с другой, это может быть показатель того, что у людей нет денег, и они ждут, что финансовое положение станет лучше», - рассказала директор одной из турбаз Галина Лебедева.

Выбор «активностей»

Один из нынешних  трендов активного отдыха – туристы предпочитают индивидуальные программы групповым, когда можно отправиться в поход лишь семьёй или компанией друзей.

«В последние годы чётко сформировался запрос на услуги так называемого  премиум-класса. На Алтай все больше приезжают состоятельные люди, которые могут себе позволить, к примеру, вертолётные экскурсии, эксклюзивные программы. Они хотят жить в комфортных номерах. И это вызов местным туроператорам и базам – они должны быть готовы предоставить такой спектр услуг, чтобы остаться на рынке. Сейчас огромная конкуренция – если ты не удовлетворил запрос клиента, он тут же уйдёт к другому оператору», - считает Лебедева.

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В последнее время на Алтае набирает популярность событийный туризм – различные праздники, турниры и форумы. Например, в крае в середине июня состоится фольклорный фестиваль «Троицкие гуляния». У жителей будет уникальная возможность увидеть старинные наряды и быт потомков старообрядцев. А в конце первого месяца лета на Алтай приедут спортсмены со всей страны и даже из других стран, чтобы принять участие в горном ультрамарафоне – им предстоит пробежать около 100  километров по высокогорной местности. В прошлом году в подобном забеге приняли участие порядка 500 человек.

«Событийный туризм – это дедлайн, который заставляет человека встать и поехать куда-то. Потому что у него будет возможность увидеть или поучаствовать в том, что в другое время недоступно. Например, в крае есть озеро Киреево, люди туда ездят по случаю, но когда там проходят праздники, например, Ивана Купала, люди охотно туда заезжают, чтобы не только искупаться, но и получить эту дополнительную опцию в виде события», - говорит директор «Алтайтурцентра» Татьяна Сажаева.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Максим Стрелковский