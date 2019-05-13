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Три депутата АКЗС получат ордена и медали по решению губернатора

Новости
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Три депутата Алтайского Заксобрания будут награждены орденами и медалями. Речь идет об Александре Лазареве, Вадиме Смагине и Сергее Писареве. Указ в начале недели подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Судя по документу, Лазарев и Смагин получат получат орден "За заслуги перед Алтайским краем II степени". Награда в данном случае вручается за активную законотворческую деятельность и в связи с 80-летием представительной власти в регионе.

Напомним, лицам, удостоенным одной из высших региональных наград, полагается единовременное вознаграждение в размере 15 МРОТ (примерно 195 тысяч рублей).

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Медаль "За заслуги перед обществом" получит еще один депутат АКЗС Сергей Писарев. Народный избранник отмечен "за многолетний добросовестный труд и социально значимую общественную деятельность во благо Алтайского края". Стоит отметить, что аналогичную медаль с такой же формулировкой получил и глава администрации Железнодорожного района Барнаула Михаил Звягинцев.

Оба награжденных получат не только по медали с удостоверением, но еще и ценный подарок - часы с символикой Алтайского края.

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Автор: Политсиб.ру