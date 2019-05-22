Суд вынес приговор курсанту БЮИ, ударившему девушку в ночном клубе

Новости 16.05.2019 17:35 241

Бывшего курсанта БЮИ приговорили к обязательным работам, сообщается на сайте Следственного комитета по Алтайскому краю.

Курсант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

Как выяснилось в ходе следствия и судебного разбирательства, в апреле 2018 года 23-летний хулиган ударил ногой незнакомую девушку, которая сделала ему замечание, вызванное его непристойным поведением по отношению к ней.

Сам осуждённый свою вину не признавал, однако улик оказалось достаточно для вынесения приговора.