«Некомпетентные люди, которые подставляют Коновалова»: полпред раскрыл причины кризиса в Хакасии

Новости 16.05.2019 16:25 228

Полпред президента по Сибири Сергей Меняйло рассказал «Коммерсанту» о выводах, которые были сделаны по завершении проверки хакасского ЖКХ. По мнению полпреда, виной всему – некомпетентность как главы региона, так и его подчинённых. Впрочем, по словам Сергея Меняйло, губернатор хотя бы пытался разобраться в ситуации – посещал проблемные объекты, осуществлял кадровые перестановки, погружался в ситуацию, поэтому основную долю вины сибирский полпред возлагает на правительство республики:

«Там работают некомпетентные люди, которые подставляют Коновалова. Сам он должен хотя бы в общих чертах понимать суть процессов, у него должны быть специалисты. В команде главы Хакасии я таких пока не вижу, а сам он не особенно разбирается в вопросе… Очевидно, что местные власти не способны решить эту проблему. Системной работы по вертикали там нет, вместо нее в ЖКХ Хакасии творится бардак и безобразие»

Напомним суть конфликта. В конце прошлого года региональный поставщик электроэнергии ПАО «МРСК Сибири» пригрозил отключением муниципальных предприятий-должников. В апреле поставщик прекратил подачу энергии на 13 предприятий региона и возобновил только под личные гарантии губернатора о выплате их долгов. Однако долги, достигшие 450 млн рублей, выплачены так и не были. В конце месяца МРСК вновь приготовились проводить отключения, но на этот раз решить проблему пообещал полпред президента. Инициированная им проверка выявила ряд системных нарушений, но варианты их решения, предлагаемые правительством Хакасии, Сергей Меняйло счёл неоптимальными.

В настоящее время ситуация по-прежнему ожидает разрешения. Сокращение задолженности имеет место, но оно крайне незначительно – за месяц сумма снизилась всего на 18,9 млн рублей: с 461,2 млн руб до 442,3 млн руб.