Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию прошло в алтайской «Шишковке»

Новости 16.05.2019 15:20 133

В Барнауле в помещении краевой библиотеки АКУНБ им. В.Я. Шишкова прошла акция по анонимному и бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию сопровождалось до и после тестовым консультированием в соответствии с законодательством РФ. Во время консультирования, специалисты Алтайского краевого центра СПИД помогали тестируемым оценить наличие рисков инфицирования ВИЧ.

Посетители и сотрудники библиотеки проявляли живой интерес к данному событию, интересовались ситуацией с распространением ВИЧ-инфекции в России и на территории Алтайского края и прошли тестирование.

Кроме того, тут же участники акции могли пройти информационное тестирование на знание путей передачи ВИЧ-инфекции. Его проводила руководитель МИЦ «Жизнь без наркотиков» при МБУ ЦБС г.Барнаула О.Н. Гейсман. Активное участие в мероприятии приняли студенты, добровольцы проекта «Путешествие ради жизни», а также сотрудники зала естественных наук АКУНБ им. В.Я. Шишкова. Все участники акции получили красочные тематические информационные буклеты.