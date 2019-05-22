Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию прошло в алтайской «Шишковке»

В Барнауле в помещении краевой библиотеки АКУНБ им. В.Я. Шишкова прошла акция по анонимному и бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию.
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию сопровождалось до и после тестовым консультированием в соответствии с законодательством РФ. Во время консультирования, специалисты Алтайского краевого центра СПИД помогали тестируемым оценить наличие рисков инфицирования ВИЧ.
Посетители и сотрудники библиотеки проявляли живой интерес к данному событию, интересовались ситуацией с распространением ВИЧ-инфекции в России и на территории Алтайского края и прошли тестирование.
Кроме того, тут же участники акции могли пройти информационное тестирование на знание путей передачи ВИЧ-инфекции. Его проводила руководитель МИЦ «Жизнь без наркотиков» при МБУ ЦБС г.Барнаула О.Н. Гейсман. Активное участие в мероприятии приняли студенты, добровольцы проекта «Путешествие ради жизни», а также сотрудники зала естественных наук АКУНБ им. В.Я. Шишкова. Все участники акции получили красочные тематические информационные буклеты.