«Село обречено». Власти закрыли глаза на проблему с водоснабжением в Тюменцево

Новости 16.05.2019 15:50 333

Скандал с подачей питьевой в Тюменцевском районе обрастает новыми подробностями. История началась с того, что в прошлом году здесь рухнула водонапорная башня. Жители обратились в общественную организацию «Гражданский патруль».

Напомним, в последний раз в селе воду отключили в середине января этого года. Подача питьевой воды прекратилась у трети населения. Как позже заявили власти, произошел порыв трубы на улице Озерной. По этой причине нарушилось водоснабжение домов по улицам Озерной, Столбовой, Луговой и Барнаульской.

В организации «Гражданский патруль» сообщили, что в праздник 9 мая жители села снова остались без воды. В свою очередь представители администрации уверяют, что никаких жалоб не поступало.

В Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края предположили, что у некоторых жителей мог снизиться напор в связи с началом поливочных работ. Официально глава района подтвердил, что никаких проблем с водой нет, аварий не было.

Прокуратура повторно обратила внимание властей на ситуацию с питьевой водой в Тюменцево Новости 29.04.2019 12:50 Пока чиновники не спешат исполнять представление от надзорного органа 508

Такой ответ возмутил жителей Тюменцево. По их мнению, власти не видят бревна в собственном глазу. В качестве доказательств, сельчане записали даже видео порыва труб. Любопытно, что трубу прорвало прямо у дома главы местной администрации на улице Пушкина. Стало известно, что с проблемой подачей воды теперь столкнулись дома № 14, 12, 11, 9 по улице Барнаульской, 1 и 3 дом в Центральном переулке, 1,3,7, 11, 24, 4, 6 дом на улице Столбовой, 36, 40 и 51 дом на улице Луговой.

Активист «Гражданского патруля» в Алтайском крае Игорь Берг заявил, что подобные порывы приносят существенные убытки водоснабжающим организациям, не говоря уже о том, что люди платят за отсутствующие коммунальные услуги по полной программе.

«Гораздо проще заявить о том, что официально никакой проблемы не существует, чем попытаться ее решить. На протяжении года жители данного населенного пункта говорят о проблемах с водоснабжением, но их предпочитают не слышать, не обращая внимания даже на четко зафиксированные факты», - резюмировал Берг.

На данный момент организация «Гражданский патруль» готовит обращение в соотвествующие инстанции, чтобы проблема наконец-то решилась.