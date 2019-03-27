«Не было цели повысить всем зарплату»: чиновники рассказали, как изменятся доходы алтайских педагогов

Новости 16.05.2019 14:45 848

Корректировку системы оплаты труда педагогов накануне обсудили в Минобрнауки Алтайского края, сообщает официальный сайт региона. В заседании рабочей группы принимали участие представители муниципальных образовательных комитетов, руководители школ, профсоюзные деятели, эксперты краевого Министерства образования.

Необходимо отметить, что речь шла не обо всех педагогах, а только о школьных учителях. Как пояснил председатель Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев:

«У нас не было цели повысить всем заработную плату. Понимая возможности нашего бюджета, мы сразу разделили задачи: одна из них - изменить систему оплаты труда, сделать ее более совершенной, вторая - работать над ее повышением. Также мы не стали охватывать все категории, сейчас речь идет только об учителях».

Ранее зарплата учителя складывалась из 12 факторов. Согласно новому проекту, структуру начислений следует упростить, выделив оклад (который предполагается увеличить), повышающие коэффициенты, зависящие от категории квалификации, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.

При новой системе вырастет зарплата далеко не всех учителей, а только тех, у кого она была близка к МРОТ, для остальных она сохранится на прежнем уровне, либо изменится незначительно.

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Ещё одним новшеством станет коэффициент наполнения школ, согласно которому зарплатный фонд школы будет зависеть от количества её учеников. Ранее учитывалась лишь наполняемость классов, в которых преподавал педагог, теперь же за основу будет приниматься средняя наполняемость по школе. Её базовое значение – 14 человек на класс. Повышающий коэффициент будет применяться при превышении данного порога.

По-прежнему будут существовать дополнительные выплаты за углубление изучения предметов, а также действовать коэффициенты за специфику работы.

В Алтайском крае коэффициенты за квалификационную категорию являются самыми высокими в Сибирском федеральном округе.