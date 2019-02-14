Мэр Мариинска подозревается в превышении должностных полномочий

Новости 16.05.2019 13:45 136

Кемеровский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мариинского градоначальника. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок до 7 лет.

Следствие предполагает, что в 2016 году глава Мариинска незаконно передал местному жителю земельный участок, предназначенный под строительство гостиничного комплекса. Согласно документам, на участке был построен жилой дом, однако на деле там оказался торгово-развлекательный центр. В результате городской бюджет претерпел ущерб на сумму более трёх млн рублей, поскольку кадастровая стоимость земельного участка изменилась.

В настоящий момент расследование продолжается, уточняются обстоятельства преступления и причастность к нему других лиц.