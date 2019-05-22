Алтайский волейболист Егор Кречетов впервые стал чемпионом России

Новости 16.05.2019 13:10 193

Накануне завершилась финальная серия мужской Суперлиги по волейболу. Кемеровский «Кузбасс» обыграл казанский «Зенит» со счетом 3:1. Примечательно, что в составе победителей играл воспитанник алтайского волейбола Егор Кречетов, сообщает «Алтайский спорт».

Отметим, 19-летний Егор Кречетов - воспитанник ДЮСШ Советского района, первые успехи в спорте делал под руководством тренера Владимира Кречетова, своего отца, который когда-то играл за барнаульский «Университет» в первой лиге.

С 2015 года Кречетов-младший выступает на позиции связующего за молодёжную команду «Кузбасса», является её капитаном. Его дебют состоялся в матче Суперлиги против «Новы» из Новокуйбышевска 15 марта.

Напомним, что в июле 2018 года Егор Кречетов стал победителем молодёжного чемпионата Европы среди игроков до 20 лет в составе сборной России.