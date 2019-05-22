Фестиваль по робототехнике пройдет в алтайском «политехе»

Новости 16.05.2019 19:00 177

Фестиваль по робототехнике пройдет 18 мая с 11:30 на площадках Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. В мероприятии примут участие сотни школьников, неравнодушные к технике и электронике.

Как рассказали в АлтГТУ, в программе фестиваля – конкурсы и мастер-классы. Так, участники будут соревноваться в скоростной сборке роботов, презентовать разработанные 2Д игры. Самые маленькие участники будут задействованы в викторине, битве роботов на пультах.

В вузе подчеркнули, что в рамках фестиваля будут организованы мастер-классы по рисованию 3D ручкой, сборке стреляющей катапульты, скелета тираннозавра и конструктора «Интеркот».

Для всех желающих организуют интерактивные стенды: аквагрим, игры в очках виртуальной реальности, настольные игры, научные физические опыты.

Мероприятие проводит Центр молодежного инновационного творчества «Интеркот» совместно с АлтГТУ им. И.И. Ползунова, министерством образования и науки Алтайского края, компанией ООО «СиСОРТ».

Победителей соревнований наградят дипломами и электронными гаджетами. Для получения справочной информации по вопросам участия в соревнованиях и конкурсах необходимо позвонить по телефону 529-536.

Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь https://www.altstu.ru/media/f/buklet_na_meropriatie_2019.pdf. Группа ВКонтакте. https://vk.com/interkot22.