АлтГПУ принимает у себя делегацию из французского университета

Новости 16.05.2019 12:30 152

Французским университетом Франш-Конте и алтайским педвузом осуществляется обмен студентами и преподавателями в рамках программы Erasmus+ на регулярной основе с 2011 года.

В состав делегации в этом году вошли преподаватели и сотрудники французского университета – преподаватель французского языка как иностранного Анн-Клэр Рэмон, преподаватель русского языка как иностранного Лариса Рипплинге, сотрудник Центра прикладной лингвистики Флориан Шапе.

Как отметили в АлтГПУ, рабочая программа визита началась со встречи с ректором педагогического университета Ириной Рудольфовной Лазаренко.

«Для нашего региона, расширяющего взаимодействие с Францией и в части туризма, и в части бизнеса, французский язык как средство коммуникации очень важен. За поддержку французского языка и его популяризацию, по сути, отвечаем в крае мы одни. Мы рады, что удалось восстановить в вузе кафедру французского языка, которая ведет огромную работу по его продвижению среди школьников и студентов Алтайского края. Мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества между нашими вузами», - подчеркнула ректор вуза.

Светлана Владимировна Беляева, координатор французского направления деятельности управления международного сотрудничества и межрегиональных связей озвучила приоритетные векторы взаимодействия, среди которых наиболее перспективным на данном этапе является сотрудничество в области совместных публикаций. В продолжение темы Ирина Рудольфовна презентовала гостям вузовский журнал «Вестник Алтайского государственного педагогического университета» как площадку для реализации данного направления работы.

В программе визита делегации встречи с французскими студентами, проходящими обучение в АлтГПУ по программе академического обмена, открытые лекции преподавателей университета Франции для всех желающих, занятия со студентами лингвистического института АлтГПУ. Представители вуза-партнера проведут семинар для учителей французского языка города Барнаула, посетят базовую гимназию кафедры французского языка и примут участие в работе жюри конкурса французской песни среди школьников.