III форум медицинского добровольчества стартует в АГМУ 17 мая

Новости 16.05.2019 16:50 197

17-18 мая Алтайский государственный медицинский университет в третий раз будет принимать форум медицинского добровольчества Алтайского края и вузов научно-образовательного кластера «Сибирский».

Форум объединит около 100 делегатов, занимающихся медицинским добровольчеством – студентов Алтайского медицинского университета, а также медуниверситетов Томска и Кемерова, обучающихся медицинских колледжей Алтайского края. Торжественное открытие Форума с участием ректора АГМУ Игоря Салдана, почетных гостей состоится 17 мая в 12:15 в зале ученого совета АГМУ(ул. Молодежная, 7).

Программа форума:

В двухдневную программу Форума включены тематические круглые столы, панельные дискуссии «Паллиативная помощь», «Эффективное управление», «Медицинские отряды», «Тьюторство», посвященные вопросам развития студенческого добровольческого движения, наставничества, проектной деятельности в добровольческой сфере, работы Ресурсного центра добровольчества Алтайского края, регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Во второй день Форума помимо панельных дискуссий будет организована мотивационная сессия, в рамках которой делегаты поделятся опытом, как вдохновляться самим и вдохновлять других на оказание волонтерской помощи.

Закрытие Форума с подведением итогов и награждением лучших добровольцев и объединений состоится 18 мая в зале ученого совета АГМУ (ул. Молодежная, 7).

Напомним, в 2018 году в рамках II молодежного форума медицинского добровольчества состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве, взаимодействии и партнерстве в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере здравоохранения между Министерством здравоохранения Алтайского края и Алтайским медуниверситетом, в которой приняли участие ректор АГМУ Игорь Салдан и заместитель Министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов. Договор предусматривает взаимодействие в таких сферах, как пропаганда здорового образа жизни, профилактика неинфекционных заболеваний, донорство крови, содействие в уходе за тяжелобольными пациентами, обучение населения основам оказания первой медицинской помощи, профилактика ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма, внедрение технологий бережливого производства в лечебных учреждениях.