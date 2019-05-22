III форум медицинского добровольчества стартует в АГМУ 17 мая

17-18 мая Алтайский государственный медицинский университет в третий раз будет принимать форум медицинского добровольчества Алтайского края и вузов научно-образовательного кластера «Сибирский».
Форум объединит около 100 делегатов, занимающихся медицинским добровольчеством – студентов Алтайского медицинского университета, а также медуниверситетов Томска и Кемерова, обучающихся медицинских колледжей Алтайского края. Торжественное открытие Форума с участием ректора АГМУ Игоря Салдана, почетных гостей состоится 17 мая в 12:15 в зале ученого совета АГМУ(ул. Молодежная, 7).
В двухдневную программу Форума включены тематические круглые столы, панельные дискуссии «Паллиативная помощь», «Эффективное управление», «Медицинские отряды», «Тьюторство», посвященные вопросам развития студенческого добровольческого движения, наставничества, проектной деятельности в добровольческой сфере, работы Ресурсного центра добровольчества Алтайского края, регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
Во второй день Форума помимо панельных дискуссий будет организована мотивационная сессия, в рамках которой делегаты поделятся опытом, как вдохновляться самим и вдохновлять других на оказание волонтерской помощи.
Закрытие Форума с подведением итогов и награждением лучших добровольцев и объединений состоится 18 мая в зале ученого совета АГМУ (ул. Молодежная, 7).