О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Мария Бутина обжаловала свой приговор

Новости
356
0

Мария Бутина подала апелляцию на приговор американского суда, назначившего ей наказание в виде 18 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную базу данных.

Накануне россиянку перевели из тюрьмы штата Вирджиния в тюрьму Оклахомы. Отец Марии Бутиной в интервью «Известиям» сообщил, что его дочь ожидает перевода в федеральную тюрьму в течение двух недель – этого добиваются её адвокаты, чтобы их подзащитная располагалась ближе к адвокатской конторе. Кроме того, условия содержания в федеральной тюрьме несколько мягче.

Напомним, что в конце апреля вашингтонский суд обвинил Марию Бутину в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство и приговорил к полутора годам тюрьмы. Во время расследования, россиянка находилась в заключении девять месяцев, которые засчитаны в отбывание наказания.
Что сказали Путин, Песков, МИД и посольство РФ о приговоре Марии Бутиной

Что сказали Путин, Песков, МИД и посольство РФ о приговоре Марии Бутиной

Новости

Первые лица страны и различные ведомства уже прокомментировали приговор.

531

 

Автор: Политсиб.ру