Мария Бутина обжаловала свой приговор

Мария Бутина подала апелляцию на приговор американского суда, назначившего ей наказание в виде 18 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную базу данных.
Накануне россиянку перевели из тюрьмы штата Вирджиния в тюрьму Оклахомы. Отец Марии Бутиной в интервью «Известиям» сообщил, что его дочь ожидает перевода в федеральную тюрьму в течение двух недель – этого добиваются её адвокаты, чтобы их подзащитная располагалась ближе к адвокатской конторе. Кроме того, условия содержания в федеральной тюрьме несколько мягче.
Первые лица страны и различные ведомства уже прокомментировали приговор.