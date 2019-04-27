Мария Бутина обжаловала свой приговор

Новости 16.05.2019 12:05 356

Мария Бутина подала апелляцию на приговор американского суда, назначившего ей наказание в виде 18 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную базу данных.

Накануне россиянку перевели из тюрьмы штата Вирджиния в тюрьму Оклахомы. Отец Марии Бутиной в интервью «Известиям» сообщил, что его дочь ожидает перевода в федеральную тюрьму в течение двух недель – этого добиваются её адвокаты, чтобы их подзащитная располагалась ближе к адвокатской конторе. Кроме того, условия содержания в федеральной тюрьме несколько мягче.

Напомним, что в конце апреля вашингтонский суд обвинил Марию Бутину в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство и приговорил к полутора годам тюрьмы. Во время расследования, россиянка находилась в заключении девять месяцев, которые засчитаны в отбывание наказания.