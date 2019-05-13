Родственники умершей женщины заявили об ошибке барнаульских врачей

Новости 16.05.2019 11:40 273

Прокуратура Алтайского края проводит проверку в городской больнице №1 в Барнауле. В регионе участились случаи врачебных ошибок, которые приводят к смерти пациентов. Об одном из таких трагических эпизодов рассказала «КП-Барнаул».

По словам родственников погибшей, врачи допустили ошибку, когда проводили рядовую операцию по удалению желчных камней. 41-летняя Валентина Николаенко умерла 14 мая, находясь в искусственной послеоперационной коме, поневоле оставив четверо детей.

Дочь Валентины отметила, что первые осложнения у мамы начались 4 апреля. Она начала жаловаться на постоянную боль в животе и тошноту, врачи назначили срочную операцию.

«Маме удалили камни из желчного пузыря. Первое время она не могла передвигаться самостоятельно, мне пришлось приезжать и помогать ей доходить до туалета, так как медперсонал не помогал. Но потом мы обратили внимание на то, что желчь не отходит по трубкам. Врачи успокоили, что желчь просто нашла естественный путь. Рентген не делали три дня. А сразу нельзя было посмотреть? Потом выяснилось, что камень застрял в протоке пузыря», - рассказала девушка.

Врачи назначили вторую операцию, после которой состояние женщины только ухудшилось. Выяснилось, что медики диагностировали панкреонекроз (омертвение части или всей поджелудочной железы в результате переваривания собственными ферментами). А 8 мая обнаружили и сепсис (заражение).

После операции врачи ввели Валентину в искусственную кому. Последние дни она провела на аппарате жизнеобеспечения. 14 мая женщина пришла в сознание, но ничего не слышала и, как отметила дочь, даже не соображала. Вечером она скончалась.

Степень вины врачей, равно как и обстоятельства случившейся трагедии предстоит выяснять в прокуратуре края, родственники намерены бороться за справедливость до конца. Тем временем, главврач больницы Владислав Бомбизо «взял отпуск и уехал из города».

В Министерстве здравоохранения Алтайского края отметили, что трагический случай будет рассмотрен профильными экспертами. Информацию по состоянию ее здоровья и тактике лечения, в соответствии с законодательством, администрация медицинской организации готова предоставить родственнику, имеющему на это разрешение при личном обращении.