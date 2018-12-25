Стали известны сроки отключения аналогового ТВ в Республике Алтай

Новости 16.05.2019 10:50 306

14 октября 2019 года в Республике Алтай будет отключено аналоговое телевизионное вещание. Информация об этом опубликована на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Большая часть сибирских регионов отключится от аналоговой сети ещё раньше – в начале июня.

К настоящему времени в Республике Алтай на просмотр цифрового телевидения уже перешло 99,9 % населения, цифровым вещанием охвачено 77,7 тыс домов в 190 населенных пунктах. Вне зоны охвата оказались 2,9 % населения Республики Алтай в 39 населенных пунктах – это чуть более 2 тыс. домов в местности, где прием программ возможен только с использованием системы спутникового вещания. На сегодняшний день данные села полностью обеспечены необходимым оборудованием. Для приёма и передачи телесигнала в республике построено 147 объектов. Последним из них стала развёрнутая 14 марта объединенная спутниковая сеть в селе Аркыт Кош-Агачского района.

Жители Алтайского края перейдут на цифровое телевещание в 2019 году. Что нужно об этом знать? Новости 25.12.2018 21:54 Цифровое вещание приходит на смену аналоговому 4862

Цифровое телевидение обеспечит доступность для населения 20 телеканалов и трёх каналов радио. Социально незащищённым категориям граждан республиканскими властями оказана помощь в оснащении необходимым для приёма телесигнала оборудованием.