В Алтайском крае резко выросли продажи автомобилей в кредит

Новости 16.05.2019 11:20 438

Средний размер автокредита в Алтайском крае в I квартале 2019 года составил 553,9 тысяч рублей. Это на 20,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом в регионе с января по март куплено в кредит 1,5 тысячи автомобилей, что на 58,2% превышает уровень прошлого года. Между тем в первом квартале этого года вторичный рынок легковых авто вырос в Алтайском крае на 10,6%.

В первом квартале 2019 года жители Сибири купили в кредит свыше 17,7 тысяч автомобилей, что на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Согласно исследованию, банки нарастили выдачу автокредитов по всей Сибири, при этом средний размер займа вырос не во всех регионах федерального округа, несмотря на общероссийский рост в 8,1%.

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Лидером по числу выданных автокредитов в Сибири традиционно является Кемеровская область, жители которой купили с начала 2019 года 5,4 тысяч машин (+132,1% к показателям первого квартала 2018 года). В то же время средний размер автокредита в регионе сократился на 32,3% и составил 431,9 тысяч рублей. Также «средний» автокредит уменьшился в других регионах-лидерах по количеству займов. Например, в Новосибирской области на 9,2% — до 691,2 тысяч рублей. При этом в регионе куплены свыше 2,4 тысяч кредитных авто (+45,2%).

Помимо Кузбасса, в разы вырос спрос на автокредиты в регионах с «низкой базой». Так, выдача в Тыве увеличилась на 626% (до 922 кредитов), в Республике Алтай — на 389,1% (до 313), в Хакасии — на 90,2% (до 390). В этих регионах также сократился средний размер автокредита: в Тыве и Республике Алтай он упал на 71% и составил около 200 тысяч рублей, в Хакасии — на 11,5%, до 673,3 тысяч рублей. В остальных сибирских регионах средний размер займа вырос.

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Сокращение среднего размера автокредита в сибирских регионах объясняется возобновлением госпрограмм льготного автокредитования и ростом кредитования покупок подержанных машин, полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.