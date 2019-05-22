Студенческий конкурс авторской песни «Живая струна» пройдет в АлтГТУ

Новости 16.05.2019 9:15 130

В Барнауле студенческие отряды АлтГТУ проведут конкурс авторской песни «Живая струна», передает пресс-служба вуза.

Отряды представят песни, авторами которых являются сами бойцы. Мероприятие пройдет в двух номинациях: «Авторская отрядная песня» и «Авторская песня на свободную тему». Жюри – ветераны стройотрядовского движения и студенческая молодежь.

По словам организаторов, конкурс организуется более десяти лет. Проходит на свежем воздухе в теплой и очень дружественной обстановке. Студенты исполняют не только новые песни, но и вспоминают давно известные всем песни СО «Алтай»».

АлтГТУ приглашает всех желающих присоединиться к творчеству студентов-бойцов и отлично провести время.

Конкурс начнется 17 мая в 17:00 в сквере университета между главным корпусом и корпусом «В» (со стороны ул. Димитрова).