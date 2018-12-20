Председатель крайизбиркома увеличила свой доход в «год больших выборов» на 29%

Новости 16.05.2019 7:10 506

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова заработала в 2018 году 5,785 млн рублей. Это ощутимо больше, чем за предыдущий отчетный период, тогда у главы крайизбиркома было 4,109 млн рублей. Очевидно, рост доходов связан с проведением сразу двух крупных избирательных кампаний - президентской (в марте) и губернаторской (в сентябре).

Как следует из декларации, размещенной на сайте КИК, супруг Ирины Акимовой в 2018 году получил доход в размере 3,275 млн рублей (было 1,289 млн рублей). Муж председателя крайизбиркома владеет квартирой (111 кв. м), офисным помещением (71,8 кв. м) и двумя парковочными местами (суммарно 43,8 кв. м), сама Акимова располагает квартирой в 44,7 кв. м. При этом передвигается руководитель КИК на Toyota и Lexus. По итогам 2017 года муж руководителя крайизбиркома декларировал Mercedes, однако в последней версии документа автомобиль отсутствует.

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Зампредседателя избиркома Евгений Суворов также заметно поправил свое материальное положение. Так, если в 2017 году он задекларировал 3,268 млн рублей, то по итогам прошлого календарного периода – уже 4,745 млн рублей. Его супруга отчиталась за 481,7 тысяч рублей (было 625,6 тысяч рублей).

Проживает чета вместе с несовершеннолетним ребенком в квартире площадью 63,7 кв. м (записана на домочадцев Суворова). Заместитель Ирины Акимовой имеет в автопарке Toyota и Mitsubishi. В прошлом году у жены Суворова был указан Citroеn, по итогам 2018 года авто в декларации отсутствует. Между тем зампред КИКа обзавелся вторым авто - Mitsubishi.

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Наконец, секретарь КИК Анна Пономаренко заработала в 2018 году 1,906 млн рублей (годом ранее было 2,322 млн рублей). Ее супруг задекларировал 819,7 тысяч рублей (было 258,3 тысячи рублей). Чета владеет квартирой в 100,4 кв. м, а сама г-жа Пономаренко единолично еще и жилплощадью в 54 кв. м. Кроме того, из декларации следует, что муж секретаря КИК передвигается на Lexus (ранее авто был записан на обоих супругов), ему же принадлежит машиноместо на 16,4 кв. м.