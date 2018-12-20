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Председатель крайизбиркома увеличила свой доход в «год больших выборов» на 29%

Новости
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Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова заработала в 2018 году 5,785 млн рублей. Это ощутимо больше, чем за предыдущий отчетный период, тогда у главы крайизбиркома было 4,109 млн рублей. Очевидно, рост доходов связан с проведением сразу двух крупных избирательных кампаний - президентской (в марте) и губернаторской (в сентябре).

Как следует из декларации, размещенной на сайте КИК, супруг Ирины Акимовой в 2018 году получил доход в размере 3,275 млн рублей (было 1,289 млн рублей). Муж председателя крайизбиркома владеет квартирой (111 кв. м), офисным помещением (71,8 кв. м) и двумя парковочными местами (суммарно 43,8 кв. м), сама Акимова располагает квартирой в 44,7 кв. м.  При этом передвигается руководитель КИК на Toyota и Lexus. По итогам 2017 года муж руководителя крайизбиркома декларировал Mercedes, однако в последней версии документа автомобиль отсутствует.

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Зампредседателя избиркома Евгений Суворов также заметно поправил свое материальное положение. Так, если в 2017 году он задекларировал 3,268 млн рублей, то по итогам прошлого календарного периода – уже 4,745 млн рублей. Его супруга отчиталась за 481,7 тысяч рублей (было 625,6 тысяч рублей).

Проживает чета вместе с несовершеннолетним ребенком в квартире площадью 63,7 кв. м (записана на домочадцев Суворова). Заместитель Ирины Акимовой имеет в автопарке Toyota и Mitsubishi. В прошлом году у жены Суворова был указан Citroеn, по итогам 2018 года авто в декларации отсутствует. Между тем зампред КИКа обзавелся вторым авто - Mitsubishi.

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Наконец, секретарь КИК Анна Пономаренко заработала в 2018 году 1,906 млн рублей (годом ранее было 2,322 млн рублей). Ее супруг задекларировал 819,7 тысяч рублей (было 258,3 тысячи рублей). Чета владеет квартирой в 100,4 кв. м, а сама г-жа Пономаренко единолично еще и жилплощадью в 54 кв. м. Кроме того, из декларации следует, что муж секретаря КИК передвигается на Lexus (ранее авто был записан на обоих супругов), ему же принадлежит машиноместо на 16,4 кв. м.

Какие избирательные кампании ждут Алтайский край в 2019 году?

Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-terr.izbirkom.ru