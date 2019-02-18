Ждем автобус по часу: в Камне-на-Оби остро не хватает водителей общественного транспорта

Новости 16.05.2019 7:40 416

В Камне-на-Оби возникла острая нехватка водителей для нормальной работы общественного транспорта.

По словам специалиста по эксплуатации ОАО «Каменское ПАТП» Александра Винокурова, в городе на данный момент начался настоящий кадровый голод, желающих сесть за руль автобуса вовсе нет. Вероятно, многие водители из-за низких заработных плат вынуждены увольняться и уходить на работу в более прибыльные отрасли.

Винокуров обратил внимание на то, что в ближайшее дни на маршруты выйдет всего по одному автобусу. «Мы вынуждены были сократить и коммерческие рейсы - пересаживаем оттуда водителей на обычные городские маршруты», - рассказал он.

По словам местных жителей, 14 и 15 мая автобусов на городских маршрутах не могли дождаться в течение часа. В автобусных салонах царит страшная давка. Некоторые иронизируют по поводу скорого перехода на гужевые повозки, пишут «Каменские известия».

Напомним, в Камне с февраля 2019 года плата за проезд в общественном транспорте подорожала. Стоимость поездки в автобусах выросла с 20 до 23 рублей. Проездные билеты подорожали почти на 200 рублей.