Стали известны все претенденты на Шукшинскую премию-2019

В год 90-летия Василия Шукшина в Алтайском крае в седьмой раз вручат одноименную литературную премию. Количество заявок на её соискание в 2019 году побило все рекорды.
На соискание премии поступило более 30 заявок. Свои произведения на конкурс представили авторы из Москвы, Барнаула, Тюмени, Дивногорска, Минеральных вод, Ангарска, Тольятти, Абакана, Мирного, Костромы, Гусь-Хрустального, Пскова, Липецка, Калача-на-Дону, Петрозаводска, а также населенных пунктов Волгоградской, Кировской, Иркутской, Новосибирской, Тюменской областей и Ставропольского края. По решению комиссии три заявки отклонены в связи с несоответствием условиям конкурса.
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Как отметили в Министерстве культуры Алтайского края, в прошлом году на премию претендовали в два раза меньше авторов. Еще одной особенностью этого года стало то, что сразу несколько человек от одной территории участвуют в конкурсе. Так, 6 заявок поступило от писателей Москвы, сразу 4 автора представляют Волгоградскую область.
В настоящее время экспертная комиссия знакомится с работами конкурсантов. Вручение литературной премии состоится 27 июля в рамках заключительной программы всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в селе Сростки, на горе Пикет.
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Размер премии составляет 150 тысяч рублей. Кроме этого, в Алтайском крае издаются книги лауреатов Шукшинской премии, которые поступают в библиотеки региона.