Экологическое ЧП: токсичные отходы слили в Барнаулку

Сотрудники Росприроднадзора по Алтайскому краю подтвердили факт сброса вредных веществ в реку Барнаулка.
Очевидцы выложили в Сеть видео, на котором огромное маслянистое пятно находится на поверхности реки. На данный момент пока неизвестно какое конкретно вещество слито в реку. Интернет-пользователи отмечают, что пленку заметили в районе Старого базара.
Как сообщают «Вести22», нефтепродукты попали в Барнаулку из ливневой канализации на Социалистическом проспекте. Эксперты в ближайшее время возьмут пробы из ливнёвки, чтобы установить конкретное место сброса.
В августе прошлого года Пивоварка изменила цвет в связи с попаданием в нее загрязняющих веществ
Ранее речка по неизвестным причинам была окрашена в белый цвет. По словам местных жителей, подобные случаи происходят довольно часто. По всей видимости, материалы по загрязнению реки передадут правоохранительным органам.