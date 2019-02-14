Экологическое ЧП: токсичные отходы слили в Барнаулку

Новости 15.05.2019 18:40 251

Сотрудники Росприроднадзора по Алтайскому краю подтвердили факт сброса вредных веществ в реку Барнаулка.

Очевидцы выложили в Сеть видео, на котором огромное маслянистое пятно находится на поверхности реки. На данный момент пока неизвестно какое конкретно вещество слито в реку. Интернет-пользователи отмечают, что пленку заметили в районе Старого базара.

Как сообщают «Вести22», нефтепродукты попали в Барнаулку из ливневой канализации на Социалистическом проспекте. Эксперты в ближайшее время возьмут пробы из ливнёвки, чтобы установить конкретное место сброса.

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Ранее речка по неизвестным причинам была окрашена в белый цвет. По словам местных жителей, подобные случаи происходят довольно часто. По всей видимости, материалы по загрязнению реки передадут правоохранительным органам.