Алтайский мясопереработчик стал владельцем кредитного фонда

Новости 15.05.2019 17:50 219

Алтайский мясопереработчик ООО «Брюкке» с 14 мая напрямую стал контролировать фонд «Алтай». Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Фонд предоставляет кредиты фермерам Немецкого национального района Алтайского края, это его основное направление деятельности. Учредителем фонда стало германо-российское товарищество «Общество развития Гальбштадт МБХ», которое троекратно предоставляло «Брюкке» беспроцентные займы в 1998 и 1999 годах. Кредиты (на покупку дизельного топлива для котельной и пополнение оборотных средств мельничного комплекса в селе Гальбштадт) выдавались сроком на 10 лет.

В июне 2011 года «Общество развития Гальбштадт МБХ» передало право требования задолженности фонду «Алтай», который спустя месяц подал в арбитражный суд заявление о взыскании с «Брюкке» задолженности с процентами. Мясопереработчик заявил, что средства были предоставлены в качестве гуманитарной помощи и возврат даже основной суммы долга не предусматривался. Однако суд решил дело в пользу «Алтая», постановив взыскать с «Брюкке» долг – чуть более трёх миллионов рублей и проценты – около полумиллиона рублей.

Мясопереработчик не стал подавать апелляцию. В 2015 году «Брюкке» стала единственным владельцем «Общества развития Гальбштадт МБХ», после чего ликвидировала данную структуру.

Фонд «Алтай» под управлением «Брюкке» вышел на безубыточность, и уже в 2017 году получил почти три миллиона чистой прибыли.

ООО «Брюкке» учреждено в 1995 году для реализации программы, инициированной министерством внутренних дел Германии в рамках оказания помощи немцам, проживающим на территории РФ и бывшего Советского Союза. Координатором проектов правительства Германии в Алтайском крае являлось ООО «Общество развития Гальбштадт МБХ». На сегодняшний день предприятие включает в себя мясокомбинат, мельницу и молочный комбинат, а также из вспомогательные производства. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Брюкке» принадлежит 14 физлицам, основным владельцем является Регина Боос (65,84%), Анна Гильдебрант и Генрих Гагельганс владеют по 14,48%, гендиректор предприятия Петр Боос - 4,98%, остальные - менее чем 1% каждый.