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Барнаульский пивоваренный завод приглашает на «Музейную ночь»

Новости
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18 мая в Алтайском крае стартует всероссийская акция «Ночь музеев». Для гостей праздника приготовлена насыщенная развлекательная программа.

Отметим, в этом году к акции присоединились новые участники, среди них - Барнаульский пивоваренный завод.

Предприятие распахнёт свои двери для гостей в 18:00, вход свободный. Экскурсоводы расскажут и покажут секреты изготовления вкусных напитков, а аниматоры проведут квест и подарят множество подарков.

В программе:

- Выставка: «От купечества до современности»

- Квест: «Кладовая Ворсина»

- Дегустация безалкогольных коктейлей

- Розыгрыши

- Призы и многое другое

Автор: Политсиб.ру