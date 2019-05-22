Барнаульский пивоваренный завод приглашает на «Музейную ночь»

18 мая в Алтайском крае стартует всероссийская акция «Ночь музеев». Для гостей праздника приготовлена насыщенная развлекательная программа.
Отметим, в этом году к акции присоединились новые участники, среди них - Барнаульский пивоваренный завод.
Предприятие распахнёт свои двери для гостей в 18:00, вход свободный. Экскурсоводы расскажут и покажут секреты изготовления вкусных напитков, а аниматоры проведут квест и подарят множество подарков.
В программе:
- Выставка: «От купечества до современности»
- Квест: «Кладовая Ворсина»
- Дегустация безалкогольных коктейлей
- Розыгрыши
- Призы и многое другое