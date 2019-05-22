СК проверит сообщение о падении 4-летней девочки в открытый колодец в Барнауле

Новости 16.05.2019 8:15 180

Следователи проведут проверку информации о падении 4-летней девочки в открытый колодец в Барнауле, сообщило следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

Ранее в социальных сетях было распространено сообщение и опубликованы фотографии с места ЧП на улице Солнечная Поляна. По информации Следкома, инцидент произошел 8 мая. Девочка шла с родителями и наступила на крышку смотрового люка теплотрассы, которая перевернулась. В итоге девочка оказалась в колодце глубиной 3 м, получив телесные повреждения. В настоящее время ее здоровью и жизни ничего не угрожает.

В ходе проверки будут оценены действия коммунальных служб, ответственных за обслуживание территории, на которой находится открытый колодец.

Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.