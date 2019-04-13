Алтайский край ждет дефицит крупногабаритного жилья?

Новости 15.05.2019 16:50 228

В Алтайском крае наблюдается необычная ситуация на рынке недвижимости - отсутствие многокомнатных новостроек. На данный момент в новых домах преобладают в основном небольшие по площади квартиры, пишет «Алтайский портал недвижимости».

В скором времени в крае будет ощущаться дефицит трехкомнатных и четырехкомнатных квартир. Прежде всего, причиной желания приобрести крупную недвижимость станет господдержка. Правительство РФ намерено выделить в 2019 году 15 млрд рублей на выплаты многодетным семьям для погашения ипотеки.

По сообщениям СМИ, такую государственную поддержку смогут получить россияне, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года рождается третий или последующие дети. Размер выплат составит до 450 тысяч рублей в счет существующего или будущего кредита на жилье. Программа поможет около 600 тысячам семей.

Очевидно, что многие в Алтайском крае поспешат улучшить жилищные условия, пользуясь новой программой. Ведь в отдельных случаях они смогут внести крупный первоначальный взнос - 450 тысяч рублей маткапитала и 450 тысяч рублей новой господдержки, а на остаток средств оформить ипотеку, да еще и под рекордно низкий процент.

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В связи с этим на рынке могут произойти некоторые изменения. Среди них - льготная ипотека будет доступна лишь в сегменте новостроек эконом-класса, «первичка» будет пользоваться колоссальным спросом. А главное многодетные семьи будут интересоваться квартирами с большой площадью и развитой «детской» инфраструктурой. Эксперты считают, что популярными станут точечные дома в Центре, на Потоке, Дальних черемушках и других развитых микрорайонах города, где все нужные учреждениях в двух шагах.

Любопытно, что в современных барнаульских новостройках предложение многокомнатных квартир сейчас довольно скромное. Например, в базе объявлений Алтайского портала недвижимости доля «трешек» на первичном рынке составляет 20%, «четырешек» - 6%, объектов с пятью комнатами и больше - лишь 0,5%.

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Интересно, что средняя цена на большие квартиры в Барнауле сейчас не растет, что связано с умеренным спросом. Однако, при меняющемся спросе не исключено, что в будущем цены начнут стремительно расти.