Выпускница АлтГУ возглавила Конституционный суд Украины

Выпускница АлтГУ Наталья Шаптала возглавила Конституционный суд Украины. За нового главу проголосовали 12 из 18 судей, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.
14 мая на специальном пленарном заседании главой Конституционного суда Украины избрана Наталья Шаптала. В соответствии со ст. 33 закона Украины «О Конституционном суде Украины» глава суда избирается только на один трехлетний срок. "Судья КС назначается на девять лет без права быть назначенным повторно. Девятилетний срок судьи Шапталы истекает в сентябре 2019 года", – подчеркнули в пресс-службе КС.
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Накануне судьи КС проголосовали за отставку прежнего главы Станислава Шевчука. Основанием для увольнения стал вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения. Сам Шевчук охарактеризовал ситуацию как "антиконституционный переворот".
Согласно электронной декларации об имуществе и доходах за 2018 год, у Шапталы в совместной собственности с супругом есть квартира в Киеве площадью 98 кв.м., приобретенная в 2011 году. Также в декларацию она внесла дом в селе Лесники Киево-Святошинского района Киевской области площадью 289 кв.м., два земельных участка площадью 139 кв.м. и 1205 кв.м. в том же селе, приобретенные в 2010 году, а также квартиру в Киеве площадью 82,5 кв.м., приобретенную в 2017 году, находящиеся в собственности ее супруга.
Из ценного движимого имущества Шаптала указала автомобиль Toyota Land Cruiser ее супруга, приобретенный в 2014 году, а также принадлежащие ей часы и ювелирные изделия. Согласно декларации, ее супруг владеет 25% капитала ООО "Захід Акватрейд" стоимостью 26 тысяч грн.