На Алтае пьяный отчим домогался детей своей жены

Новости 15.05.2019 16:10 232

В Республике Алтай на 27-летнего мужчину, совершившего развратные действия в отношении своих малолетних падчериц, завели уголовное дело.

По информации Следкома, в мае пьяный житель села Улаган в отсутствии жены совершил в отношении своей 14-летней падчерицы развратные действия без применения насилия, пока та спала.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что в ноябре прошлого года аналогичные действия мужчина совершил в отношении своей 10-летней падчерицы.

В сообщении регионального управления СК РФ подчеркнули, что на данный момент злоумышленник задержан. Расследование уголовного дела продолжается. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.