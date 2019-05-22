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На Алтае пьяный отчим домогался детей своей жены

Новости
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В Республике Алтай на 27-летнего мужчину, совершившего развратные действия в отношении своих малолетних падчериц, завели уголовное дело.

По информации Следкома, в мае пьяный житель села Улаган в отсутствии жены совершил в отношении своей 14-летней падчерицы развратные действия без применения насилия, пока та спала.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что в ноябре прошлого года аналогичные действия мужчина совершил в отношении своей 10-летней падчерицы.

В сообщении регионального управления СК РФ подчеркнули, что на данный момент злоумышленник задержан. Расследование уголовного дела продолжается. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Автор: Политсиб.ру