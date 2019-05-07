Троекратное падение: очередной сибирский губернатор отчитался о доходах за прошлый год

Новости 15.05.2019 15:35 345

Глава Тывы Шолбан Кара-оол задекларировал доход за 2018 год в размере 4,27 млн рублей, сообщает «Коммерсант». Согласно документу, это втрое меньше, чем в предыдущем году.

Шолбан Кара-оол, по-прежнему является собственником квартиры площадью 30,3 кв. м и легкового автомобиля Mercedes-Benz. Доход его жены составил чуть менее 3,1 млн рублей. В её собственности находятся: квартира площадью 81 кв. м, два земельных участка общей площадью менее 1 га, нежилое помещение и два гаража. Также супруги пользуются домом площадью 230,8 кв. м и земельным участком, площадь которого занимает почти половину гектара.

В 2017 году заработок Шолбан Кара-оол был втрое выше – 13,6 млн руб., согласно пояснениям пресс-службы, это объяснялось продажей некоторой части движимого имущества.

Напомним, что помимо губернатора Тывы о доходах за 2018 год отчиталось ещё пятеро глав регионов: Александр Усс (Красноярский край) - 21,9 млн рублей, Валентин Коновалов (Республика Хакасия) - 1 млн рублей, Александр Бурков (Омская область) - 6,9 млн рублей, Сергей Цивилёв (Кемеровская область) - 70 млн рублей и Сергей Левченко (Иркутская область) - 5,5 млн рублей.

Четверо губернаторов СФО свои доходы пока не раскрывает. Среди них Андрей Травников (Новосибирская область), Сергей Жвачкин (Томская область), Виктор Томенко (Алтайский край), а также врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин.