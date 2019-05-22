Жители Алтайского края смогут написать Digital диктант

Новости 15.05.2019 19:00 178

Образовательная акция «Digital диктант» пройдет с 18 мая по 24 мая по всей России.

В АлтГТУ рассказали, что тест будет состоять из 40 вопросов, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для молодежи (14-17 лет) и для взрослых (18+), и разделенных на 3 смысловых блока.

Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ. Второй – работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями. Третий блок вопросов посвящен кибербезопасности, в том числе защите персональных данных, подчеркнули в вузе.

Организаторы отмечают, что цифровая грамотность помогает ориентироваться в потоке информации, пользоваться интернетом и технологиями с пользой для себя, защищать личные данные, расширять возможности в реальной жизни.

В Барнауле акция пройдет 18 мая в 14:00 в Алтайском государственном техническом университете. Сайт акции http://цифровойдиктант.рф/.

Digital диктант – это всероссийская образовательная акция, которая станет самой масштабной проверкой знаний в области информационных технологий в стране. Digital диктант поможет участникам не только проверить свои знания, но и получить новые: каждый вопрос будет подробно разобран, и даны рекомендации по тому, как правильно на него ответить и почему.