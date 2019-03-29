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Алтайские депутаты решили посоветоваться с населением, стоит ли продавать алкоголь до 23:00

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Депутаты Алтайского Заксобрания уже на июньской сессии могут принять законопроект о новых правилах продажи алкоголя. Данная инициатива направлена на борьбу с псевдобарами. С 15 мая стартовало общественное обсуждение проекта, оно продлится до 28 мая.

Поправки в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края» подготовлен комитетом АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, предлагается расширить временные рамки розничной продажи алкогольной продукции в крае, установив запрет на ее продажу с 23:00 до 9:00 по местному времени. На сегодняшний день этот ограничения действуют с 21:00 до 9:00.

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Согласно нормам, бары и кафе могут продавать алкоголь, если у них есть зал для обслуживания посетителей. Также спиртные напитки должны открываться при покупке. Законом оговаривается, что употребление приобретенной алкогольной продукции допускается только в заведении.

Такие ограничения были введены для борьбы с псевдобарами - пивными магазинами, которые получали лицензию на услуги общественного питания, чтобы использовать ее для торговли алкоголем на вынос в ночное время.

В АКЗС считают, что продление розничной продажи алкогольной продукции в вечернее время создаст предпосылки для уменьшения количества «лжебаров» и обеспечит поступление дополнительных доходов от увеличения объема розничных продаж алкоголя в магазинах через ЕГАИС.

Отметим, предложения и замечания к законопроекту можно направить на электронную почту kraeva@akzs.ru или на бумажном носителе по адресу: Барнаул, улица Анатолия, 81, каб. 225.
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Автор: Политсиб.ру