Часть заключённых в Алтайском крае не платит по исполнительным листам из-за «безработицы»

Новости 15.05.2019 12:40 478

Сегодня впервые в Алтайском крае стартовал совместный семинар для сотрудников правоохранительных органов и членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). На пресс-конференции перед его началом были озвучены основные проблемы, касающиеся прав заключённых, существующие в регионе.

Ситуацию обрисовал председатель Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края Алексей Детков:

«Грубейших нарушений, вроде пыток или истязаний, не выявлено. За 2018 год поступило около 70 жалоб. Из них 90 % касаются правомерности вынесенных приговоров. Но оценка судебных решений не в нашей компетенции. Мы можем только проконсультировать, рассказать логистику – куда обратиться, как правильно оформить это обращение… Основная проблема – это необеспеченность заключённых трудом. Это проблема общероссийская. По данным за прошлый год, общая задолженность по исполнительным листам составила около 20 млрд, из них только процентов десять погашается. Заключённые не могут платить по своим обязательствам, потому что 70 % из них не обеспечены работой. Есть, конечно, примеры взаимодействия колоний с бизнес-структурами. У нас шьют обувь, костюмы, мебель хорошую делают. Но это всё, скорее, частные моменты, в целом, проблема пока не решена».

Добавим, семинар будет проходить в течение двух дней – 15 и 16 мая на площадке УФСИН по Алтайскому краю. Целью его заявлено ознакомление участников со стандартами российского и международного законодательства в области прав заключённых.

«В практическом плане это будет полезно также и кандидатам в члены ОНК, которые смогут лучше узнать, с чем им предстоит столкнуться и будут более подготовлены», – поясняет координатор проекта Сюзанна Кирельчук.

Также в ходе семинара планируется составить памятку для участников, выработать решения возникающих вопросов и познакомить правоохранителей и общественников, чтобы заложить основу для диалога в будущем.

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В настоящее время в учреждениях УИС края содержится чуть более 2100 осужденных, имеющих исполнительные листы. Почти 70% из них погашают исковые обязательства. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом, число заключенных, погашающих иски, увеличилось на 6%.