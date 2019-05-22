Эксперт: кем наследуется квартира, если есть наследники по завещанию и по закону различаются?

Новости 15.05.2019 13:55 734

Квартира наследуется по завещанию. Есть наследники по закону. Как и кем наследуется имущество, находящееся в квартире (в том числе ценные вещи), при возникновении спора? Рассказывают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александр Васильев и Елена Парасоцкая.

Согласно ст. 1113 ГК РФ со смертью гражданина открывается наследство, в состав которого входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ). Наследственное имущество переходит к наследникам по закону или по завещанию (ст. 1111 ГК РФ).

В рассматриваемой ситуации одному из наследников была завещана только квартира, как недвижимое имущество. В данной квартире находятся предметы антиквариата, в отношении которых завещание не составлялось. Поэтому, по нашему мнению, наследование предметов антиквариата должно осуществляться по закону. В соответствии со ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя, а также наследующие по праву предоставления внуки наследодателя и их потомки.

Действующее законодательство прямо указывает, что наследники одной очереди наследуют в равных долях (п. 2 ст. 1141 ГК РФ). Единственное исключение из данного правила предусмотрено для лиц, наследующих по праву представления: доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (п. 1 ст. 1146 ГК РФ).

Для приобретения наследства наследники должны его принять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ) в течение шести месяцев*(1) со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Наследник, одновременно призываемый к наследованию частей одного и того же наследства, например по завещанию и по закону или в результате открытия наследства и в порядке наследственной трансмиссии, имеет право выбора: принять наследство, причитающееся ему только по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям, а наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, кроме того, вправе потребовать удовлетворения этого права либо наследовать наравне с иными наследниками по закону.

Таким образом, к наследованию по закону предметов антиквариата может быть призван и наследник, получивший квартиру по завещанию.

Наследственное имущество со дня открытия наследства поступает в долевую собственность наследников, принявших наследство, за исключением случаев перехода наследства к единственному наследнику по закону или к наследникам по завещанию, когда наследодателем указано конкретное имущество, предназначаемое каждому из них.

Раздел наследственного имущества, поступившего в долевую собственность наследников, производится: в течение трех лет со дня открытия наследства по правилам ст.ст. 1165-1170 ГК РФ, а по прошествии этого срока - по правилам ст.ст. 252, 1165, 1167 ГК РФ.

Предметы обычной домашней обстановки и обихода входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода принадлежит наследнику, проживавшему совместно с наследодателем на день открытия наследства, вне зависимости от продолжительности совместного проживания.

Спор между наследниками по вопросу о включении имущества в состав таких предметов разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела (в частности, их использования для обычных повседневных бытовых нужд исходя из уровня жизни наследодателя), а также местных обычаев. При этом антикварные предметы, предметы, представляющие художественную, историческую или иную культурную ценность, независимо от их целевого назначения к указанным предметам относиться не могут (п. 59 Постановление N 9).

Таким образом, предметы антиквариата, как предметы, представляющие художественную, историческую или иную культурную ценность, не относятся к предметам обычной домашней обстановки и обихода и наследуются на общих основаниях.

На основании изложенного полагаем, что предметы антиквариата должны быть разделены между наследниками по закону в равных долях.