АКЗС намерено добиться «экстерриториальной» доплаты к пенсиям для сельских специалистов

Новости 15.05.2019 11:35 486

Депутаты АКЗС будут добиваться сохранения доплаты к пенсии для сельских специалистов независимо от места проживания. Региональное Заксобрание намерено направить проект документа на рассмотрение в Совет законодателей РФ.

Тема была поднята на встрече председателя АКЗС Александра Романенко с министром соцзащиты Натальей Оськиной и председателем комитета по социальной политике ЗакСа Татьяной Ильюченко. Краевые депутаты получают многочисленные обращения на эту тему.

Новая доплата в размере 25% от страховой пенсии выплачивается с начала 2019 года. Сейчас ее получают те, кто проработал не менее 30 лет в сельском хозяйстве (по утвержденному списку профессий), находится на заслуженном отдыхе, а кроме того - живет в селе. Такие требования закреплены в федеральном законе «О страховых пенсиях».

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«На сегодня, согласно закону, эту доплату получают только граждане, проживающие в сельской местности. В Алтайском крае это порядка 35 тысяч пенсионеров. К нам поступает очень много обращений по поводу этой доплаты: граждане переехали из села в город и уже не имеют права на получение данной выплаты», - цитирует Татьяну Ильюченко пресс-служба АКЗС.

Председатель Заксобрания Александр Романенко поручил подготовить проект законодательной инициативы, которая будет направлена на рассмотрение в Совет законодателей РФ на текущей неделе. Этот орган объединяет председателей всех региональных парламентов страны. Коллегиальное обсуждение законопроекта на таком уровне даст возможность внести в Госдуму солидарное мнение всех субъектов Федерации.

Спикер краевого парламента в ходе встречи напомнил, что в АКЗС работают и еще над одним аспектом данного закона - предложениями в список профессий сельских специалистов. Согласно этому перечню, утвержденному постановлением правительства РФ, при начислении пенсии определяют, имеет ли работник сельского хозяйства, отработавший в отрасли 30 лет, право на доплату.

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Предложено дополнить этот список такими профессиями как ветеринарный врач, врач-эпизоотолог, лаборант, зоотехник, диспетчер, индивидуальный предприниматель (основной вид деятельности которого непосредственно связан с сельским хозяйством), рабочий-рыбовод и др.

13 мая Минтруд РФ представил на общественное обсуждение проект постановления по расширению списка профессий, в котором есть и те специальности, на которых настаивает наш регион.